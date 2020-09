Un agronome appelle à la prudence en mangeant des raisins

Les agriculteurs aspergent les vignes de fongicides et d’insecticides qui aboutissent sur les raisins. En outre, ces derniers contiennent beaucoup de sucres, avertit un agronome russe.

Les raisins peuvent être dangereux dans certains cas, a expliqué à Sputnik l’agronome Vladimir Vikoulov. Tous ceux qui se mangent à table, selon lui, contiennent de grandes quantités de sucres, surtout sous forme de glucose et de fructose, lesquels sont rapidement absorbés dans le sang.

«Vous avez mangé une seule grappe de raisins qui peut peser un kilo et vous recevez 150 grammes de fructose, ce qui porte un coup dur à l’organisme.»

Bien les nettoyer

En outre, les vignes sont souvent aspergées de différents insecticides afin de les protéger contre les ravageurs. Dans la plupart des régions du monde, il s’agit de préparations de cuivre, de soufre, donc des fongicides, qui touchent inévitablement les raisins.

Par conséquence, l’agronome conseille de les laver minutieusement.

D’autres spécialistes avaient cependant vanté les bienfaits des raisins, dont les pépins contiennent des vitamines А, Е et К ainsi que des huiles naturelles. Ces substances contribuent à raffermir les cellules et produisent un effet rajeunissant. En outre, le resvératrol qu’ils contiennent baisse le taux de mauvais cholestérol et désenflamme les vaisseaux sanguins.