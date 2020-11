Des scientifiques explicitent les avantages des fruits secs par rapport aux fruits frais

Les fruits secs ne sont pas moins bénéfiques pour la santé que les fruits frais, qu'ils peuvent remplacés avec succès en hiver, rapporte un communiqué de l'université d'État de Pennsylvanie. Des scientifiques américains ont en effet constaté que les personnes qui mangeaient des fruits secs étaient généralement en meilleure santé que celles qui n'en mangeaient pas. Les résultats de leurs travaux sont publiés dans la revue Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Une vaste analyse

Pour les besoins de leur étude, les chercheurs ont analysé les données de 25.590 participants à l'enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES) menée aux États-Unis entre 2007 et 2016. Les participants ont fourni des informations sur tous les aliments qu'ils consommaient par jour, y compris les fruits secs. Des données sur leur santé cardiométabolique ont également été recueillies.

Après analyse, les chercheurs ont établi que les personnes consommant des fruits secs avaient de meilleurs paramètres de santé que le groupe témoin, notamment en termes d’indice de masse corporelle, de tour de taille et de pression artérielle systolique.

Plus de nutriments

Les chercheurs ont par ailleurs constaté que les personnes consommant des fruits secs ingéraient aussi plus de nutriments, comme des glucides, des fibres alimentaires, du potassium et des graisses polyinsaturées. Mais elles consomment aussi plus de calories, raison pour laquelle les scientifiques mettent en garde contre une consommation excessive de fruits secs, en particulier ceux contenant du sucre.

L’étude a en outre révélé que les participants avaient tendance à manger plus de fruits au total les jours où ils mangeaient des fruits secs que les jours où ils ne le faisaient pas.

Avantages comparés aux fruits frais

Les scientifiques affirment enfin que les fruits «à transformation minimale» comme les fruits secs, mais aussi ceux congelés ou en conserve, présentent des avantages par rapport aux fruits frais. Leur longue conservation ainsi que leur faible coût sont évoqués.

«Ils sont disponibles toute l'année, sont de qualité relativement constante et peuvent être conservés beaucoup plus longtemps que frais. Beaucoup sont également moins chers par portion que leurs homologues frais», explique ainsi Kristina Petersen, co-auteure de l’étude dans le communiqué de l’université.