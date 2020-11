Manger du chocolat peut rendre plus intelligent, affirme une étude 

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de l’Illinois et de l'Université de Birmingham a établi que la consommation de cacao améliorait la vivacité d’esprit et l’oxygénation du cerveau grâce aux flavanols qu’il contient.

Une équipe de chercheurs américains et britanniques a découvert que la consommation de cacao favorisait les capacités intellectuelles. Selon une étude publiée le 24 novembre dans la revue scientifique Nature, la fève de cacao contient des molécules de flavonoïdes, des flavanols, qui améliorent l’oxygénation du cerveau et la vivacité cognitive, favorisent la circulation du sang, renforcent les vaisseaux sanguins et protègent contre les maladies vasculaires.

En outre, ils seraient capables de rendre les gens «plus intelligents», en les «protégeant contre le vieillissement cognitif», selon les auteurs de ces recherches.

Pour le démontrer, ces chercheurs de l’Université de l’Illinois et de l'Université de Birmingham ont fait passer des tests cognitifs à 18 jeunes adultes en bonne santé. Après avoir préparé deux boissons à base de cacao, l’une très riche en flavanols, l’autre beaucoup moins, les scientifiques les ont distribuées aux participants de façon aléatoire et «en double aveugle». Une partie du groupe a reçu un placebo à la place des boissons testées. Deux heures après les avoir bues, les scientifiques ont réalisé deux expériences.

La première a permis d'observer l'augmentation de l'oxygénation du cerveau en condition d'hypercapnie, c'est-à-dire quand la pression partielle sanguine en dioxyde de carbone est supérieure aux valeurs normales. Pour atteindre l'hypercapnie, les participants ont réalisé un exercice de respiration dans un air composé à 5% de dioxyde de carbone. Ils ont alors suivi la concentration de l'oxyhémoglobine dans le cerveau.

Un cerveau mieux oxygéné

Une fois tout ce protocole mis en place, les chercheurs ont enfin pu mesurer l’impact de la consommation de flavanols sur le cerveau et ont constaté que les participants ayant consommé la boisson la plus concentrée en flavanols ont eu une réponse d’oxygénation cérébrale plus forte et plus rapide que ceux ayant consommé la boisson la moins concentrée.

Les scientifiques ont ensuite réalisé un test cognitif appelé «Stroop», censé évaluer l’attention d’un candidat malgré la présence d’un élément «interférent». Les personnes ayant consommé la boisson enrichie en flavanols ont alors répondu plus vite au test et de façon plus juste.