Les personnes touchées par ces maladies ne doivent pas manger de pommes de terre

Les personnes atteintes de diabète, de faible acidité gastrique ou d’obésité ne doivent pas consommer souvent des pommes de terre, a expliqué l’endocrinologue russe Elena Goubkina à l’hebdomadaire Argoumenty et fakty.

L’experte déconseille toutefois de les exclure complètement du régime alimentaire. Mais leur proportion ne devrait pas dépasser les 10%.

En effet, elles sont également bonnes pour la santé, car contenant du potassium et du sodium, lesquels contribuent au bon fonctionnement des cellules. Elles représentent aussi une source de vitamines В6 et С, ainsi que de fibres alimentaires, de minéraux et d’antioxydants.

Pas de pommes frites

Il est préférable de cuire les pommes de terre ou de les préparer à la vapeur, selon la spécialiste. Avant la préparation, il vaut mieux les éplucher, car elles accumulent les substances nocives de l’air et du sol. Elena Goubkina met en garde contre les pommes de terre frites. Il est également dangereux de manger les tubercules verdâtres, du fait qu'elles contiennent de la solanine, généralement toxique.

Il est possible de consommer 200 à 300 grammes de patates deux fois par semaine sans nuire à sa santé, conclut-elle.