Manger ces aliments à ces horaires permettrait de bonifier sa peau

Certains aliments permettent d’avoir une peau éclatante. Mais encore faut-il choisir le bon moment pour les consommer. Ainsi, une nutritionniste invitée sur Europe 1 raconte qu’il convient d’éviter les fruits le matin et privilégier le poisson le soir.

Il ne suffit pas de manger sain ou de suivre un régime particulier pour rester en bonne santé, mais de «manger ce qu’il faut au bon moment», affirme la chrononutritionniste Isabelle Bara sur Europe 1.

Il importe de «respecter son horloge biologique et surtout la variation d’enzymes et d’hormones qui évoluent toute la journée sur 24 heures, de la même façon pour tout le monde», indique-t-elle.

Étant donné que la beauté vient de l’intérieur, c’est tout aussi important pour avoir une belle peau. Ainsi, la spécialiste préconise de changer l’heure de consommation de certains aliments.

Le petit-déjeuner

Le matin il faut privilégier les «corps gras saturés», comme le pain, le beurre ou le fromage qui ne viendront pas endommager la peau. Par contre, le lait «est à bannir de l’alimentation» en raison de la présence du lactose, «sucre qu’on ne peut plus digérer passé l’âge de deux ans».

Autre produit à éviter pour le petit-déjeuner: les fruits, car ils contiennent trop de sucre.

Le déjeuner

À midi, Isabelle Bara conseille de consommer des viandes, notamment de la volaille.

«On est dans la synthèse musculaire, donc on va privilégier les protéines et un peu de féculents», dit-elle.

Sans oublier les céréales complètes qui vont apporter «du silicium pour les cheveux».

Le goûter

Le goûter retrouve sa place dans les menus de la journée.

«L’insuline sera très basse, donc c’est le moment d’incorporer les sucres naturels», poursuit la nutritionniste, indiquant que c’est le repas idéal pour des fruits.

Elle précise que la goyave et le cassis sont particulièrement bons puisqu’ils vont apporter de la vitamine C, un puissant antioxydant pour la peau.

Il ne faut pas oublier non plus de manger des graines, des amandes et des noix.

Le dîner

Le soir, il faut rester «plutôt dans le léger et qualitatif avec les poissons, riches en oméga 3» qui sont indispensables à la bonne oxygénation des cellules, souligne la spécialiste.

«La petite sardine est l’alliée de la peau», sans oublier les légumes, comme les brocolis.

Dernier conseil

En conclusion, elle rappelle que «le sucre est l’ennemi numéro un de la peau».

Isabelle Bara explique qu’il agit en provoquant une sorte de caramélisation des fibres qui vont se rigidifier et se casser pour finalement créer ridules et rides. Le corps humain n’est pas fait pour ingérer des sucres rapides, note-t-elle.

«Exit, donc, les pâtisseries et autres gâteaux, pour privilégier plutôt les fruits.»