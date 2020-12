Les 300.000 premières doses du vaccin russe contre le Covid-19 atterrissent en Argentine – images

L'avion qui transporte le premier lot du vaccin russe Spoutnik V pour l'Argentine a atterri ce 24 décembre à l'aéroport de Buenos Aires. Il s’agit des 300.000 premières doses, précise la Television Publica Argentina

Santiago Cafiero, le chef de cabinet des ministres, a déclaré qu’avec l’arrivée du vaccin la situation présentait «beaucoup d'espoir».

«C'était un accord de pays à pays renforçant nos relations extérieures. Aujourd’hui commence la vaccination des Argentins, comme promis par le Président Alberto Fernandez et confirmé par le contrat signé», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à l'aéroport international Ezeiza.

Ce premier lot servira à vacciner 150.000 personnes, étant donné la nécessité d’appliquer deux doses, précise pour sa part la chaîne Todo Noticias.

Selon les recommandations du ministère de la Santé, le personnel du secteur recevra le vaccin en premier. La campagne se fera ensuite par étapes, selon les disponibilités, pour les plus de 70 ans, puis pour les personnes âgées entre 60 et 69 ans, les forces armées et de sécurité, les 18-59 ans et le personnel enseignant et non enseignant, ajoute la chaîne.

Le Président argentin Alberto Fernandez a exprimé sa reconnaissance à Vladimir Poutine «pour l'engagement manifesté envers notre pays», parlant d’un «chemin d’espérance».

L’accord

Le ministère argentin de la Santé a délivré le 23 décembre son autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19. La décision a été prise sur la base d’une recommandation de l’Administration nationale des médicaments, des aliments et des technologies médicales (ANMAT).

Le Fonds russe d'investissements directs (RFPI), qui a prêté son concours au Centre de microbiologie Gamaleïa dans la mise au point du vaccin, et le gouvernement argentin ont signé un contrat pour la livraison de 10 millions de doses de Spoutnik V.

Alberto Fernandez avait précédemment déclaré qu’il serait le premier citoyen du pays à se faire administrer le vaccin russe, car il ne doute aucunement de sa qualité.