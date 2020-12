Un danger insoupçonné des feux de Bengale précisé par un médecin

Les substances agressives qui sont libérées lors de la combustion des feux de Bengale sont capables de provoquer une réaction allergique, surtout chez les enfants, a déclaré à l’agence de nouvelles Moskva un médecin urgentiste.

«Il est possible d’en faire usage dans les appartements, mais assurez-vous de ne pas les allumer à proximité de sources de gaz ou d'autres substances inflammables et tissus», a noté le médecin.

Toutefois, a-t-il ajouté, tous les engins pyrotechniques, a fortiori à composition colorée, doivent être de préférence utilisés en plein air. En outre, il importe de veiller à certaines autres conditions.

Les précautions à prendre

Ainsi, un feu de Bengale doit être incliné à un angle de 30 à 40 degrés par rapport à soi afin que les étincelles se propagent alentour et non vers les mains et le visage. En outre, il doit être tenu uniquement par la base, sans jamais être serré dans le poing.

Le ministère russe des Situations d’urgence avait précédemment conseillé de placer un verre à côté de soi avant d’allumer un feu de Bengale: lorsque ce dernier sera sur le point de s’éteindre, il est préférable de l’y plonger au lieu de le déposer simplement quelque part.