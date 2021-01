Le repas parfait pour avoir une santé idéale existe-t-il?

Pour se sentir en forme, il importe en premier lieu de ne pas oublier le plaisir de la nourriture au lieu de calculer l’apport calorique de son assiette, conseille le média LDpeople.

En effet, le sentiment de satisfaction après un bon plat provoque la sécrétion d’hormones qui aident à bien le digérer. Le stress, en revanche, est toujours négatif.

Cependant, une alimentation équilibrée est importante. Les rations de protéines, de fibres, de jus de citron, de bons lipides et de sucres (lents de préférence) doivent être harmonisées, insiste le média.

Grignotage et jus de citron le matin

L’apport en vitamines et en fibres est assuré par les fruits et légumes de saison. Les poissons contiennent des nutriments indispensables au cerveau et des lipides utiles. Au contraire, les plats préparés sont pauvres en protéines, en vitamines et en fibres.

Or, en cuisinant à la maison, le mieux est d’ajouter du jus de citron aux petits plats pour se tenir bien en forme.

Les professionnels de la santé ont toujours préconisé la consommation matinale d’un jus de citron dans de l’eau tiède à jeun. Mais la priorité est de boire 1,5 litre de boisson non sucrée par jour, souligne LDpeople. Il vaut donc mieux commencer par cet objectif.

Quant au grignotage, tout dépend du métabolisme de chacun. Certaines personnes ont en effet besoin d’un peu de carburant entre les repas. L’essentiel est d’éviter le sucre rapide, qui n’est pas bon pour l’organisme, mais d’opter pour un fruit.