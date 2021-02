Ces aliments qui nuisent au cœur et amplifient les risques de crise cardiaque

Les plus nocifs pour le cœur sont le fast-food et les produits semi-élaborés, a déclaré la nutritionniste Nouria Dianova dans une interview accordée à la chaîne de télévision Zvezda.

Selon elle, le fast-food est souvent hautement raffiné et gras. De plus, il contient une grande quantité de sel et de sucre, et il est préparé généralement avec des méthodes de cuisson peu saines.

Elle a indiqué qu’une quantité excessive d'aliments raffinés contribuait à la prise de poids. Ces produits contiennent également beaucoup de gras trans, le principal ennemi du système cardiovasculaire. Ils peuvent donc déclencher des processus d'athérosclérose ou renforcer ceux qui existent déjà.

En outre, ils affectent négativement les parois des vaisseaux, pouvant conduire à un accident vasculaire cérébral et à des crises cardiaques.

L’importance de faire attention aux étiquettes

Mme Dianova a noté que les produits industriels étaient également nocifs.

«Vous ne pouvez pas être complètement convaincus de la qualité de ces produits. Il faut lire très attentivement les étiquettes», a-t-elle expliqué.

D’après cette spécialiste, le problème est que de nombreux produits semi-élaborés contiennent du sucre, bien qu’ils ne doivent pas y être inclus. De plus, il faut abandonner les produits d’origine animale qui contiennent du glutamate monosodique.