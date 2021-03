Obésité et Covid: 40% des personnes décédées avaient «des problèmes de poids», alerte un collectif

Toujours pas reconnu comme «une grande cause nationale», le problème de l’obésité suscite encore plus d’inquiétudes dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 qui touche particulièrement les gens en surpoids, alerte le Collectif national des associations d’obèses (CNAO). Sa présidente, Anne-Sophie Joly, interrogée par France Info, souligne que les personnes «qui ont des problèmes de poids» représentent «40% des décès» des suites du Covid-19 et 47% des patients en réanimation.

Mme Joly qui milite vivement pour que les autorités, «au niveau du Président et du Premier ministre», se saisissent de la question du surpoids, explique que l’épidémie s’est avérée «un accélérateur» sur ce plan.

«Le Covid tue malheureusement les personnes d'âge mûr, mais aussi les personnes qui ont des problèmes de poids, et ça, on ne pourra pas dire à la prochaine pandémie qu'on n’était pas au courant, ce n’est pas entendable», lance-t-elle à l’antenne du média, évoquant par ailleurs une «urgence vitale».

Reconnaître une pathologie chronique

D’après la présidente du CNAO, l'obésité doit être reconnue comme maladie, ce qui «changerait la perception du grand public sur ce que c’est», à savoir «un problème de santé publique nationale et mondiale», et non «une volonté».

«Il faut que l’obésité soit reconnue comme une grande cause nationale, qu'on reconnaisse l'obésité comme étant une pathologie chronique avec la création de la spécialité de médecine, faire enfin de la prévention avec un plan décennal», insiste-t-elle.