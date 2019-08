Une détérioration «choquante» du Titanic révélée par une exploration des fonds marins - vidéo

Des plongeurs ont révélé une détérioration «choquante» de parties essentielles du Titanic dans le cadre de leur expédition vers le navire emblématique. Selon eux, cette décomposition est liée aux processus naturels corrosifs et biologiques et, de ce fait, est irréversible.

La première expédition en 14 ans vers les débris du paquebot transatlantique Titanic a été effectuée par la compagnie Caladan Ocean. Les explorateurs ont découvert une détérioration «choquante» de l’épave, provoquée par la corrosion saline et l’action des micro-organismes, a informé le journal en ligne Atlantic Productions.

Lors de la mission, l’équipe comprenant des scientifiques, des historiens et des plongeurs a fait cinq descentes vers les débris du paquebot légendaire. En huit jours, les chercheurs ont réussi à prendre plusieurs photos avec une résolution ultra-nette en 4K et créer un modèle en trois dimensions du bateau.

«La zone la plus choquante concernée par la détérioration a été le côté tribord du logement des officiers où se trouvait également l’appartement du capitaine. À cet endroit le corps du navire a commencé à se décomposer ainsi que les logements», a relaté Parks Stephenson, le spécialiste en histoire du Titanic. Il a affirmé que la détérioration du paquebot était irréversible et ne ferait que s’intensifier avec le temps.

Le paquebot britannique Titanic, le navire de passagers océanique le plus grand de son temps, a heurté un iceberg le 14 avril 1912 lors de son trajet vers New-York et a coulé en deux heures et 40 minutes. Le naufrage de ce «géant des mers» entraînant la perte de plus de 1.500 vies fut une catastrophe qui frappa le monde entier.