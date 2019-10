Le secret d’une «jeunesse éternelle» révélé par une nutritionniste italienne

L’un des secrets pour vivre longtemps et en bonne santé a été révélé par une nutritionniste italienne sur Lecco Notizie. Elle a expliqué quels aliments, fruits et légumes permettent de ralentir le vieillissement.

Une nutritionniste habitant le pays dont l’espérance de vie a atteint 82,7 ans selon les données de l’OMS en 2015, à savoir l’Italie, a indiqué les aliments qui jouent un rôle important pour prolonger la durée de vie. Plusieurs règles alimentaires ont été publiées par la docteur Manuela Mapelli sur le portail Lecco Notizie.

Comment ralentir le vieillissement?

Un régime alimentaire sain et équilibré et une activité physique régulière permettent de stimuler le renouvellement cellulaire qui ralentit le vieillissement. Bien que ce processus physiologique dépende de la génétique, certaines habitudes quotidiennes peuvent l’accélérer, dont le tabagisme, la vie sédentaire, l’exposition excessive à la pollution, l’abus d’alcool et une alimentation déséquilibrée. La bonne nouvelle est qu’il est possible de lutter contre la formation de radicaux libres endommageant les cellules par une nourriture saine.

Il s’agit notamment des superaliments pour la jeunesse, riches en vitamines C et E, en sels minéraux (sélénium, manganèse et calcium), en antioxydants et en oligo-éléments, en acides gras polyinsaturés tels que les oméga 3, présents dans les poissons gras (sardines, morue, saumon, hareng, anchois), dans les fruits séchés (noix, amandes) et dans les graines (lin, chia, citrouille et tournesol).

Une nourriture multicolore

Concernant les aliments colorés, il est préférable de mélanger des fruits et des légumes pendant le repas pour assurer un apport correct en vitamines, en sels minéraux et en antioxydants.

Il est conseillé de consommer les légumes de couleur bleue et violette, tels que les aubergines, les raisins, les figues, les myrtilles et les mûres, riches en polyphénols, substances ralentissant le vieillissement. Les légumes et les fruits de couleur rouge et orange bons pour la santé sont les tomates, les carottes, les poivrons, la grenade, la citrouille, les oranges, le safran et les abricots, tous riches en caroténoïdes qui protègent les yeux et la peau. Les produits verts, riches en vitamine C, sont le kiwi, le brocoli, la roquette et le persil.

Une astuce pour le petit-déjeuner

À part une sélection habituelle alimentaire pour commencer la journée, la nutritionniste italien suggère de consommer un verre de jus de pamplemousse rose et d’ajouter une dizaine d’amandes à son repas matinal.