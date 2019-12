Le top 10 des smartphones Android les plus performants du mois de novembre 2019

AnTuTu, un benchmark très utilisé dans le monde Android, a mis en ligne deux listes de smartphones les plus performants dans les catégories haut et milieu de gamme du mois de novembre.

La plate-forme comparative AnTuTu a présenté un classement des dix smartphones Android premium les plus performants, établi en tenant compte des données collectées entre le 1er et le 30 novembre.

Haut de gamme

Le smartphone gaming d’Asus, ROG Phone 2, dans sa version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, se trouve sur le podium. Il a recueilli 496.662 points lors de tests synthétiques de performance. Ce modèle était déjà en tête du classement d’AnTuTu en octobre.

«Plusieurs caractéristiques du téléphone contribuent à ce résultat: le processeur Snapdragon 855 Plus, la technologie de stockage rapide UFS 3.0, les 12 Go de RAM et son système de refroidissement à trois couches unique qui permet à l’appareil téléphone de fonctionner avec de hautes performances pendant longtemps sans surchauffe», précise AnTuTu.

Deux versions d'OnePlus sorties à l’automne –leset(respectivement 8 et 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage)- suivent de près le leader du classement. Le 7T a recueilli 482.881 points, devançant la version Pro (482.532 points).

Le RealMe X2 Pro, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, arrive en 4e position avec le score moyen de 476.185 points.

«C’est le smartphone le plus puissant de la marque RealMe en termes de performance», note le service.

Les smartphones OnePlus sont les plus nombreux dans le classement haut de gamme: deux autres appareils de cette marque, One Plus 7 Pro et One Plus 7, occupent les 5e et 6e places.

Vient ensuite le Redmi K20 Pro Premium Edition (452.783 points).

«Dans l’ensemble, il n'y a pas de grands changements dans le classement de novembre par rapport à celui d’octobre, mais l’arrivée de deux nouveaux venus, RealMe X2 Pro et Redmi K20 Pro Premium Edition, a ajouté un peu de vitalité à la liste.

Un Asus ZenFone 6 2019 et deux Samsung Galaxy Note 10+ clôturent la liste des meilleurs appareils Android de la classe premium. La variante Snapdragon 855 (449.659 points) surpasse de peu la déclinaison 5G équipée de la puce Exynos 9825 (443.858 points).

Milieu de gamme

AnTuTu a en outre présenté un classement des dix smartphones milieu de gamme les plus performants, accordant la première place au Redmi Note 8 Pro (283.000 points), qui devance OPPO Reno 2 et Xiaomi Mi 9T.

Les appareils de Xiaomi sont les plus nombreux sur ce segment. Si on y ajoute les appareils de Redmi, marque alternative de Xiaomi, cinq appareils de la société chinoise figurent dans le top 10.

Selon les experts, la plupart des smartphones considérés comme les plus performants ont le processeur Snapdragon. Les analystes-comparateurs d’AnTuTu en déduisent que, pour les téléphones milieu de gamme, un processeur puissant et un système de stockage UFS à deux voies sont indispensables pour entrer dans le top 10.