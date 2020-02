La présentation mondiale de deux nouveaux smartphones annulée pour cause de coronavirus

Xiaomi, quatrième fabricant mondial de smartphones, a dévoilé son nouveau fleuron qui se décline en deux modèles: Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro.

Il dispose d’un écran Super AMOLED de 6,67 pouces pour 1080x2340 pixels au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les deux modèles sont alimentés par le SoC Snapdragon 865 épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Xiaomi propose 128 ou 256 Go de stockage interne sur le Mi 10, tandis que l’édition Pro est également disponible en version 512 Go.

Les smartphones disposent d’un capteur 108 MP et de quatre appareils photo munis d’un ultra grand angle avec capteur 13 MP pour le Mi10, et de 20 MP pour le Mi 10 Pro.

Лучшая мобильная камера: Xiaomi Mi 10 Pro побил рекорд DxOMark

Эксперты сайта DxOMark оценили камеру нового флагмана Xiaomi и поставили ему рекордную оценку.Несмотря на проблемы с коронавирусом, Xiaom...

La société a même publié des photos de notre planète pour présenter les atouts de ses caméras.

Xiaomi хвастается возможностями 108-мегапиксельной камеры своей модели Mi 10 Pro.



Компания опубликовала завораживающие фотографии с орбиты Земли, сделанные на эту камеру. Ими можно любоваться или поставить на рабочий стол своего смартфона.



Le Xiaomi Mi 10 intègre une batterie de 4780 mAh qui pourra être rechargée rapidement en 30W avec ou sans fil. Le Xiaomi Mi 10 Pro intègre de son côté une batterie de 4500 mAh avec une recharge filaire à 50W, et une sans fil à 30W.

Il dispose de deux haut-parleurs stéréo symétriques.

Victime du coronavirus

Les deux smartphones devaient être officiellement lancés le 23 février 2020, au Salon mondial du mobile de Barcelone, le MWC 2020. La marque l’avait déjà officiellement annoncé sur les réseaux sociaux.

Toutefois, l’évènement a été annulé en raison des craintes liées au nouveau coronavirus, qui ont poussé de nombreux grands groupes à se désister. Aussi le nouvel appareil a-t-il été dévoilé en ligne.

Les prix évoqués par la presse s’établissent à 3.999 yuans, soit environ 527 euros, pour le modèle 128/8 Go, 4.299 yuans, autour de 566 euros, pour le 256/8 Go ou 4.699 yuans, près de 618 euros, pour le 256/12 Go.

Pour le Mi 10 Pro, les prix s’élèveraient respectivement à l’équivalent de 658 euros pour le modèle 256/8 Go, 725 euros pour le 256/12 Go et 790 euros pour le 512/12 Go.