Des scientifiques citent des aliments qui pourraient vous déstresser et améliorer votre sommeil

Les prébiotiques montrent de plus en plus leur utilité pour la santé. Ils pourraient notamment favoriser le rétablissement d'un bon sommeil après un événement stressant, telle est la conclusion faite à l’issue d’une étude réalisée par des chercheurs à l'université du Colorado à Boulder et décrite dans la revue Scientific Reports.

Les scientifiques américains ont voulu établir comment l'effet exercé par des fibres prébiotiques sur les bactéries intestinales affecte le système nerveux. On sait qu’associés aux probiotiques, les prébiotiques sont connus pour leur capacité à rééquilibrer la flore intestinale. Ils pourraient aussi s'avérer d'une grande utilité pour lutter contre les effets du stress.

Afin d’analyser leur effet utile sur les conséquences d'un stress intense, les Américains ont mené une expérience sur des rats. Ils les ont séparés en deux groupes. L'un a reçu un régime riche en prébiotiques, l'autre une alimentation classique. Tous les rats ont ensuite été soumis à un événement stressant, qui a normalement des conséquences délétères sur la qualité du microbiote intestinal, à savoir l'ensemble des bactéries qui composent notre intestin. Contrairement au second, le premier groupe n'a pas montré de perturbation du microbiote due au stress.

«Nos résultats témoignent de nouveaux signaux émanant des microbes de l’intestin qui peuvent moduler la physiologie du stress et du sommeil», a déclaré Monika Fleshner, chef du laboratoire de la physiologie du stress, qui a dirigé l’étude à l'université du Colorado.

Selon Robert Thompson, de la faculté de physiologie intégrative de la même université, les résultats de cette étude révèlent un nouvel effet inattendu des prébiotiques et pourraient s’avérer très utiles lors de la mise au point de nouvelles stratégies de lutte contre le stress et un mauvais sommeil.

Faciliter la digestion pour renforcer l'immunité et soulager le stress

La plupart des gens connaissent les probiotiques, ces bonnes bactéries présentes dans les aliments fermentés comme le yogourt et la choucroute. Mais il existe également des prébiotiques - les composants fibreux des aliments qui ne sont pas digérés ou absorbés par le corps humain, mais servent de nourriture à notre microbiome - ces bactéries bénéfiques qui vivent dans les intestins, principalement les bifidobactéries et les lactobacilles. Ces bactéries facilitent la digestion et renforcent l'immunité. Les poireaux, les artichauts, les grains entiers et le chou sont particulièrement riches en fibres prébiotiques. Par ailleurs, avant et après le stress, ils contrôlent les paramètres du sommeil.