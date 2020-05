Un traitement innovant contre le Covid-19 testé avec succès aux Émirats

Des scientifiques émiratis ont mené des essais cliniques concluants d’un traitement innovant à base de cellules souches contre le nouveau coronavirus. Ils ont ainsi obtenu un brevet pour mettre au point leur recherche, indique l’agence de presse Émirats.

Le brevet a été accordé aux chercheurs du Centre de cellules souches d’Abou Dhabi pour cette thérapie qui consiste à prélever des cellules souches du sang d’un patient, à les réactiver et à les réintroduire, précise l’agence de presse.

Inhaler ses cellules

Selon ses informations, les 73 personnes contaminées par le Covid-19 ont toutes été soignées par inhalation d’une substance contenant leurs propres cellules souches. Aucun malade n’a dans l’immédiat ressenti d’effets secondaires. Tous les participants à l’étude vont être suivis pendant quelques semaines pour vérifier l’efficacité du traitement.

Les médecins supposent que cet effet thérapeutique est dû à la régénération des poumons et à la formation d’une réponse immunitaire par l’introduction de ces cellules souches. Ce processus préserve l’organisme d’une réaction excessive à l’infection et de l’endommagement postérieur des cellules saines.

La thérapie a été prescrite aux patients en plus des protocoles de traitement déjà établis et sera désormais administrée de la sorte. Malgré son efficacité, elle ne sera pas appliquée en tant que traitement unique, souligne l’agence.

Point sur la situation

Selon le dernier bilan de l’Université Johns-Hopkins, au moins 14.163 cas de contaminations ont été recensés aux Émirats et 126 décès. Au niveau mondial, plus de 3,5 millions de personnes ont été infectées et plus de 247.000 sont décédées.