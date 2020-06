Cet aliment qui ne pourrit pas pendant des années hors du frigo

Si cet aliment est dans votre garde-manger pendant une longue période, il est possible de le consommer sans problème, car il conserve ses qualités nutritives sans pourrir, indique le portail Eat This, Not That!.

Le miel est un produit qui n'a pas de date de péremption parce qu'il s'agit d'une forme de sucre hygroscopique, explique Eat This, Not That!. Cela signifie qu'il ne contient pas beaucoup d'eau dans son état naturel et les bactéries responsables de la pourriture ne peuvent pas y pénétrer.

Bravo aux abeilles

La substance a en outre un haut niveau d'acidité, avec un pH compris entre 3,26 et 4,48. Cela l'aide à tuer toutes les autres bactéries qui tentent de survivre dans le miel. Tant qu'il est correctement stocké, dans un pot en verre bien scellé, et ne sera pas exposé à un environnement humide, il est possible de le conserver éternellement, constate le portail.

Ces caractéristiques sont dues à sa préparation, notamment à la méthode utilisée par les abeilles. Une fois que les abeilles ont obtenu le nectar, il est naturellement décomposé en sucres simples et les abeilles le stockent dans les alvéoles.

Quid du miel cristallisé?

Les apiculteurs récupèrent les cadres, enlèvent la couche extérieure de cire et les placent dans un extracteur. L'extracteur recueille le miel, après quoi il est filtré pour éliminer toute cire restante, et enfin mis en pots.

Lorsqu'un pot de miel est ouvert, il est parfois cristallisé, mais cela ne signifie pas qu'il est en mauvais état, poursuit Eat This, Not That!. La cristallisation est en fait un signe indiquant qu'il est pur et de bonne qualité.

Le miel est composé de deux types de sucres: le fructose et le glucose, et la cristallisation dépend de leur proportion. Afin que les cristaux redeviennent liquides, il suffit de placer le miel dans un bol avec de l'eau chaude. La température va augmenter et les cristaux vont fondre, résume le média.