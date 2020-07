Lamborghini a présenté son premier yacht en édition limitée à 3 millions d’euros – vidéo

Lamborghini a récemment présenté son nouveau produit: Tecnomar for Lamborghini 63, un yacht de luxe à moteur. C’est le fruit d’une collaboration étroite avec The Italian Sea Group dont un nombre limité d’exemplaires, à trois millions d’euros chacun selon des estimations, seront mis sur le marché à partir de 2021.

Tecnomar for Lamborghini 63, un yacht de luxe, a été présenté par Lamborghini et The Italian Sea Group le 30 juin. D’après Stefano Domenicali, PDG de Lamborghini, il s’agit d’une «collaboration fructueuse» entre le fameux constructeur automobile et celui des yachts. Ce bateau sera présent sur le marché en édition limitée pour commémorer l’année de la création de la marque au taureau, 1963.

Le yacht exclusif sera disponible dès le début de l'année 2021, d’après le site du constructeur. Le prix du bateau de luxe est estimé à trois millions d’euros, selon Bloomberg.

Une Lamborghini sur l'eau

«Si je devais imaginer une Lamborghini sur l'eau, ce yacht en serait exactement mon interprétation», a souligné Stefano Domenicali.

Le yacht le plus rapide de la flotte Tecnomar

C’est la première fois que le fameux constructeur italien conçoit son propre design de bateau . Tecnomar for Lamborghini 63 est d’ailleurs inspiré du modèle Lamborghini Sian FKP 37, supercar hybride récemment développée par la marque, est-il indiqué sur le site de Lamborghini.

Le Tecnomar for Lamborghini 63 possède deux moteurs MAN V12 de 2.000 chevaux, lui permettant d’atteindre une vitesse de 60 nœuds nautiques (111 km/h sur l’eau). Ce bateau devient ainsi le yacht le plus rapide de la flotte Tecnomar. Il mesure 63 pieds (19,2 mètres) de long et pèse 24 tonnes.