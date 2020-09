Un Russe dit avoir capté un signal émanant d’un objet spatial secret

La Chine a mis en orbite début septembre un engin spatial secret considéré par certains comme un analogue à la navette américaine X-37B. Un enthousiaste russe pense avoir capté son signal et l’avoir identifié comme un satellite.

Un radioamateur russe affirme avoir capté des données transmises par l’engin secret chinois expérimental mis en orbite terrestre par un vaisseau récupérable et qui pourrait, selon lui, être un satellite.

Une conclusion basée sur l’observation

Plus tard, il a découvert une transmission de données à la fréquence de 2280.000 mégahertz et à la largeur de voie de 4.000 kilohertz. Le signal, selon lui, est assez stable, quoiqu’il ait parfois des interruptions. Il en a donc conclu que l’objet secret possède un système de stabilisation et peut être un satellite.

Début septembre, la Chine a mis en orbite un «vaisseau spatial expérimental». Les observateurs supposent qu’il pourrait s’agir d’un analogue à la mini-navette américaine X-37B véhiculée par le lanceur Longue Marche 2 (également appelé Chang Zheng).