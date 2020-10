SpaceX annule le lancement du Falcon 9 et satellite GPS deux secondes avant le décollage – vidéo

La société SpaceX a annulé vendredi 2 octobre le lancement de son Falcon 9 avec le satellite GPS III SV04 deux secondes avant le décollage sans apporter de précisions. La vidéo a été publiée sur YouTube.

Le lancement devait avoir lieu à 21h43, heure de la côte Est des États-Unis (03h43, heure de Paris) depuis la base de Cap Canaveral, en Floride.

La date à laquelle son lancement est reporté n’est pas encore précisée, indique le site de la société SpaceX.

Plus précis et mieux protégé contre les interférences

Selon le portail The Verge, le Falcon 9 est censé mettre le satellite GPS III SV04 en orbite. C'est le quatrième satellite GPS de ce type à être lancé au cours des trois dernières années, et le troisième à être mis en orbite avec l'aide de SpaceX. Le GPS III SV04 rejoindra trois satellites de la génération GPS III qui répondent aux besoins des utilisateurs militaires et civils américains.

Le satellite de nouvelle génération est trois fois plus précis que ses prédécesseurs et mieux protégé contre les interférences.