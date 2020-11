Plus efficaces que le PCR: ces chiens détectent le Covid-19 avec une précision quasi absolue

Rapidité et précision. L’expérience qui se poursuit à l’aéroport d’Helsinki et engage 16 chiens dressés à flairer le Covid-19 a démontré leur efficacité. Leur mobilisation est étudiée comme alternative aux tests PCR.

Les chiens dressés pour détecter les malades du Covid-19 à l’aéroport d’Helsinki, en Finlande, ont fait preuve d’une efficacité quasi absolue, informe Express. Des expérimentations engageant en alternance 16 animaux sont en cours et jusqu’à présent 2.200 volontaires y ont pris part.

À leur arrivée à l’aéroport, les passagers désireux de prendre part aux essais sont priés de se mettre en ligne et d’essuyer leur peau avec une serviette. L’échantillon biologique est ensuite placé dans un récipient et c’est là que les quadrupèdes entrent en jeu. Ils sont entraînés à ignorer les biomatériaux négatifs au Covid-19 et à attirer l’attention des spécialistes sur ceux positifs, en aboyant ou en faisant un geste.

Ensuite, le passager potentiellement positif au coronavirus est prié de passer un test PCR.

Selon Anna Hielm-Björkman de l’université de Helsinki, les chiens dressés pour détecter les malades peuvent devenir une vraie alternative aux tests PCR dans les aéroports, expliquant qu’ils sont plus rapides. Cette expérience coûte à l’aéroport environ 300.000 euros, les tests PCR lui revenant plus cher.

Quant à la précision des chiens, elle est «proche de 100%».

Ces chiens qui détectent le Covid

L’aéroport de Dubaï a été le premier à lancer l’initiative. Les chiens y détectent le virus sans entrer en contact avec les voyageurs.

En Russie, le début de l’entraînement de quadrupèdes a été annoncé plus tôt cet automne.