Un «jouet à 75.000$»: le Net sceptique sur le chien robot de la police new-yorkaise qui «sauve déjà des vies»

#Exclusive Now that’s some #dog! 4 legged, futuristic, first responder is helping NYPD w the most dangerous jobs. Starting at 4, Digidog, wait until you see what it can do! @abc7ny @NYPDnews @nypd_taru @nypd_esu #abc7ny #crime #technology #protect #officers #police #k9 #nyc pic.twitter.com/ewDjjPZkfr