La nouvelle interface de Windows 10 fuite avant sa présentation officielle

Microsoft travaille actuellement sur une mise à jour majeure du système d’exploitation Windows 10 qui devrait être lancée en 2021 et apporter plusieurs modifications. Des images divulguées par le site Windows Central avant la présentation officielle livrent les premiers secrets.

Les principaux changements concerneront notamment l'interface, avec une barre des tâches simplifiée. Le système d'exploitation est globalement plus raffiné, pour une expérience utilisateur plus simple et plus légère.

En outre, le menu Démarrer sera amélioré visuellement et fonctionnellement. Les animations seront plus fluides.

Microsoft entend également réviser les paramètres pour améliorer la productivité des utilisateurs. Ils pourront par exemple suivre la consommation de la batterie et la contrôler, comme sur Android et iOS.

La commercialisation du nouveau Windows 10 est prévue pour l’automne prochain.