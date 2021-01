Le «sourire» de ce cratère martien a changé – images

Prises à neuf ans d’intervalle, des photos de ce cratère martien témoignent que ces structures montagneuses ressemblant d’en haut à un smiley ont changé. Ses «yeux», son «nez» et surtout son «sourire» sont désormais plus grands et plus larges.

Dans un communiqué, des scientifiques de l’université de l’Arizona signalent que c’est notamment l’érosion thermique qui a agrandi la «bouche» de ce «visage» dans la région du pôle sud de Mars.

Deux images prises, l'une en 2011 et l'autre en 2020, à peu près à la même saison, montrent également des variations de couleur dues à différentes quantités de givre brillant sur un fond rouge plus foncé.

Les chercheurs soulignent que les observations du cratère au cours d’une année martienne ainsi que sur de longues périodes, les aident à mieux comprendre les modifications annuelles de l’atmosphère et les tendances climatiques à plus long terme sur la Planète rouge.