Une firme chinoise va commercialiser un smartphone destiné aux eGamers

Redmi, sous-marque de Xiaomi, prévoit de lancer un smartphone destiné aux gamers, indique le 20 janvier Lu Weibing, PDG de la société, sur son compte Sina Weibo, site chinois de microblogage.

Il confie en effet que Redmi a l’intention de se concentrer sur le sport électronique en 2021. Il souligne qu’il s’agirait du premier appareil du genre de la marque.

«Nous sommes prêts à offrir aux fans d’eSport une expérience de jeu à un prix qui ne peut être refusé», informe Lu Weibin, faisant ainsi allusion au prix bon marché qui caractérise les appareils de la gamme Redmi.

Les spécificités

Sans pour autant divulguer les caractéristiques du futur appareil, un représentant de la société a fait savoir qu’il sera équipé d’une puce Dimensity 1200.

Le processeur de la société taïwanaise MediaTek, concurrente de l’américaine Qualcomm, est fabriqué à l’aide d’une technologie de processus à six nanomètres. Il se compose de huit cœurs Cortex-A78 et Cortex-A55, et dispose d’un accélérateur graphique Mali-G77 à neuf cœurs. La puce prend en charge la 5G et fonctionne avec les réseaux de neurones.