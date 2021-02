Voici ce qui risque d’attendre ceux qui n'acceptent pas les nouvelles règles de WhatsApp

WhatsApp rendra bientôt la vie plus difficile aux utilisateurs qui n’auront pas accepté la mise à jour de ses règles de confidentialité permettant de transmettre le numéro de téléphone à Facebook, relate TechCrunch.

Ceux qui ne veulent pas se conformer aux nouvelles règles de confidentialité de WhatsApp verront les fonctionnalités de leur application limitées et risquent de perdre leur compte, ressort-il d’une lettre envoyée par la messagerie à une entreprise partenaire citée par TechCrunch.

Les utilisateurs peuvent ignorer la bannière de mise à jour des règles de confidentialité jusqu’à la date limite du 15 mai. Mais quelques semaines après cette date, elles ne pourront plus lire et envoyer de messages. Leur application WhatsApp ne pourra que recevoir des appels et des notifications.

Qui plus est, WhatsApp se réserve le droit de supprimer le compte s’il est considéré comme inactif 120 jours plus tard.

La modification des règles reportée face au tollé

En janvier 2020, WhatsApp a annoncé son intention de partager davantage de données personnelles des utilisateurs avec sa maison-mère Facebook. La messagerie a proposé à ses utilisateurs d’accepter ces règles pour rester en droit d’utiliser l’application après le 8 février 2021.

Après cette annonce, de nombreux utilisateurs ont quitté WhatsApp, préférant s’inscrire sur des services de messagerie sécurisée, comme Telegram ou Signal. Telegram a alors battu des records d’inscription.

Face au tollé, WhatsApp a reporté l’entrée en vigueur des nouvelles règles au 15 mai.