Le robot Perseverance fait son premier selfie sur Mars - photo

Après s’être posé sur Mars le 18 février, le rover Perseverance partage depuis ses découvertes. La NASA a ainsi publié le 6 avril son premier selfie.

Portrait of the Artist as a Young Bot



WATSON digital image

Jezero Crater, Mars, 2021 pic.twitter.com/Gtw81npIJB — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021

Selon l’agence spatiale, l’image a été réalisée grâce à WATSON, une caméra intégrée au robot qui se situe au bout de son bras. Mais cet engin ne fonctionne pas sans SHERLOC, un spectromètre sur lequel la caméra est positionnée et qui sert à détecter des composés organiques.

Outre la «tête» de Perseverance et la planète Mars à l'arrière-plan, la photo permet de voir différents instruments présents sur le rover, comme par exemple la SuperCam qui ressemble à son œil. C’est en réalité une caméra scientifique conçue par le Centre national d'études spatiales (CNES) et le laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Elle contient aussi un micro et un laser à distance. Ce dernier la rend capable d'examiner la composition des roches de manière plus performante que Curiosity, le prédécesseur de Perseverance.

Une petite erreur sur l'image annoté : les stations météo de Perseverance sont nommées MEDA et non REMS (nom des capteurs météo de Curiosity).https://t.co/14DzfVTVus pic.twitter.com/uL4rP5rZoU — Thomas Appéré (@thomas_appere) April 6, 2021

Mission en cours

Perseverance a décollé de la Terre en juillet 2020 et a atterri avec succès sur Mars le 18 février 2021. En 203 jours, il a parcouru plus de 470 millions de kilomètres.

Son objectif, avancé par la NASA, est de faire de l’astrobiologie et de trouver des traces de vie ancienne en collectant pendant au moins deux ans jusqu’à une trentaine d’échantillons de roche.

L'appareil a déjà transmis à la Terre non seulement des images de la planète rouge, mais aussi une vidéo enregistrée lors de l'atterrissage, une photo de ses premiers déplacements sur Mars et des enregistrements audio.

En outre, fin mars, le robot Perseverance a diffusé la photo d’une pierre qui laisse pour l’instant perplexe les astronomes.