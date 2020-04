Le classement des passeports les plus puissants du monde bouleversé par le coronavirus

La société de conseil international Henley & Partners dévoilait récemment son nouveau classement des passeports les plus puissants du monde, ceux dont les détenteurs peuvent visiter d’autres pays sans visa ou en obtenir un à l'arrivée. L'indice est mis à jour tout au long de l'année, au fur et à mesure que les changements de politique de visa entrent en vigueur.

Mais il semble que cette liste ait été chamboulée par l’épidémie de Covid-19 qui a entraîné des rectifications à la quasi-totalité des projets de voyage dans le monde.

Une liste relativisée par l’épidémie

Ainsi, Christian Kälin, créateur du concept de classement des passeports de Henley & Partners, a déclaré que dans un état d’urgence sanitaire mondiale sans précédent, la force des passeports devenait temporairement relative.

«Ces dernières semaines ont démontré que la liberté de voyager dépendait de facteurs qui peuvent parfois être totalement hors de notre contrôle», a-t-il indiqué dans une interview accordée en exclusivité à CNN.

L'indice, établi depuis 2006, est établi sur des informations fournies par l'Association du transport aérien international (IATA) et porte sur 199 passeports et 227 destinations de voyage.

Le classement

La palme dans ce domaine revient au Japon, dont les habitants sont accueillis à bras ouverts dans 191 pays. Il est suivi de deux autres nations asiatiques: Singapour, dont les ressortissants peuvent voyager librement dans 190 pays, ainsi que la Corée du Sud, qui ne lui cède qu’une seule destination.

Le pays du Matin calme est ex aequo avec l’Allemagne qui «ouvre le bal» pour les États européens dont quatre à la fois – l’Espagne, la Finlande, l’Italie et le Luxembourg – la talonnent avec la possibilité d’entrer sans visa dans 188 pays.

La France arrive en sixième place sur la liste, à égalité avec l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède, dont les citoyens peuvent librement visiter 186 pays.

Toutefois, c’est le passeport français qui occupe la première place selon un autre classement, qui se fonde sur des critères comme l’état de l’économie dans son ensemble, le niveau de développement du potentiel humain, l’ordre public et la stabilité, ainsi que le régime de visas et la possibilité de déménager d’un pays à l’autre. Il s’agit du classement Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) des passeports nationaux les plus attractifs au monde.