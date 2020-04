En quoi le smartphone peut être dangereux pendant la pandémie? La réponse d’un spécialiste

L’usage constant de son smartphone pendant le confinement peut affecter la santé, dont la vue et la posture, et augmenter le risque d’infection par des microbes qui s’y accumulent, a indiqué un laborantin de l’Université russe d'économie Plekhanov. En plus de cela, une dépendance psychologique affectant la capacité de réfléchir peut se développer.