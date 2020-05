Par «peur du coronavirus», un homme d’affaires «loue» un A320 pour quatre personnes en achetant toutes les places

Un homme d’affaires indien a «loué» un avion de 180 places pour transporter à Delhi trois membres de sa famille et une employée de maison, probablement «en raison de la peur du coronavirus», indique un représentant de la compagnie cité par India TV. Selon les calculs d’experts, le voyage lui a coûté 24.000 euros.

Soucieux de faire voyager sa famille en toute sécurité pendant la pandémie, un homme d’affaires indien a acheté tous les billets d’un Airbus A320 d’une capacité de 180 places, relate India TV.

Le coût

La fille, les deux petits-fils et une employée de maison de l’homme qui travaille dans l’industrie de l’alcool sont restés bloqués à Bhopal, dans le centre de l’Inde , pendant deux mois en raison de la mise en place du confinement. Le père de famille a réservé toutes les places d’un vol reliant la ville à Delhi pour assurer la sécurité des membres de sa famille.

Le montant du trajet a été estimé à 24.000 euros par des experts de l’aviation, poursuit le média. Supposant que l’appareil a été affrété «en raison de la peur du coronavirus», un responsable de la compagnie aérienne a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une urgence médicale. Après avoir atterri, l’avion est retourné à son point de départ.

Fin mai, les autorités indiennes ont autorisé la reprise des vols intérieurs, jugeant la situation sanitaire maîtrisée.

Selon le dernier bilan de l’Université Johns-Hopkins, plus de 167.000 cas de contamination ont été recensés en Inde et plus de 4.790 décès.