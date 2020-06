Ces aliments à ne pas consommer avant d’aller se coucher

Si votre conception d'une bonne soirée se base sur un dîner composé de fromage, d’un verre de vin rouge et de chocolat noir en dessert, faites une croix sur votre nuit reposante, surtout si vous êtes insomniaque, préviennent des nutritionnistes espagnols.

Si vous espérez être reposé et en pleine forme le matin, évitez le fromage, le vin rouge et le chocolat le soir, rapporte La Vanguardia citant des nutritionnistes espagnols.

Fromages affinés

Les fromages très affinés contiennent de la thiamine, un acide aminé qui augmente la production de norépinéphrine. Ce neurotransmetteur est libéré dans les situations stressantes et, par conséquent, empêche le bon repos.

A contrario, avant d’aller au lit, les fromages frais et légèrement affinés sont permis.

Chocolat noir

Vin rouge

Le chocolat noir contient également ce type d'acide aminé et, en outre, une quantité considérable de caféine. Il fournit également beaucoup d'énergie dont nous n'avons pas besoin la nuit. Il est donc utile de le prendre après le déjeuner et non après le dîner.

Une autre erreur consiste à penser qu'un verre de vin rouge avant de se coucher est le meilleur somnifère. Il a l'effet inverse. Certes, il vous aide à vous endormir rapidement, mais il vous empêche d'atteindre la phase de sommeil paradoxal, pendant laquelle vous dormez plus profondément et rêvez.

Chou et plats épicés

Les nutritionnistes ne recommandent pas non plus les plats au chou peu avant la nuit, même s’il s’agit d’une salade légère.

Les crucifères (c'est-à-dire le brocoli, le chou-fleur, etc.) contiennent des fibres indissolubles digérées pendant longtemps et empêchant un sommeil paisible.

La sauce tomate et les plats assaisonnés d’épices devraient être également évités pendant le dîner.