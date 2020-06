La chanteuse Adele perd 45 kilos et révèle son secret 

La chanteuse britannique Adele, qui a récemment perdu 45 kilos, a révélé que son secret réside en une bonne alimentation , relate le Sun.

Selon le média, l’artiste a refusé de cuisiner et a commencé à commander des repas sains, son régime quotidien ne dépassant pas les 1.700 kilocalories. De plus, elle a opté pour des aliments à faible teneur en glucides et a commencé à faire régulièrement du sport.

Un exemple de bon repas

D’après la source, Adele mange généralement trois fois par jour. Le matin, elle peut consommer des crêpes à base de farine de blé complet ou des œufs, et pour le déjeuner et le dîner une salade avec de la dinde, du saumon ou du poulet. De plus, elle boit beaucoup d’eau et mange des fruits durant les intervalles.

Comme le précise le Sun, son entraîneur personnel a souligné que sa motivation principale était le désir d’améliorer sa santé après sa grossesse.