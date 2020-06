Ces huit légumes à faire facilement pousser dans sa cuisine

Cultiver un potager chez soi n’est pas seulement pratique et économique, mais aussi écologique. En plus, un petit jardin sur un rebord de fenêtre permettra d’ajouter un peu de couleur à la cuisine. À vous de choisir par quoi commencer: concombres, carottes, haricots verts ou courgettes… Voici la liste des légumes à faire pousser dans sa cuisine.

Concombres

Carottes

Le concombre qui aime tant le soleil est la meilleure option pour des petits espaces bien ensoleillés. Ce légume n’est pas encombrant: poussant verticalement, il ne prend pas trop de place.

Cultiver des carottes, un légume riche en vitamine A utilisable dans de nombreux plats, est une idée excellente. Afin de faire pousser des carottes à la maison, il faut avoir un sol mou bien drainé mais pas trop humide pour éviter d’attirer les vers.

Radis

Le radis est un allié fidèle des recettes estivales gourmandes: il agrémente facilement salades et soupes. Tout comme les carottes, les radis poussent bien dans un sol meuble.

Poivron

Salade

Avec ses jolies couleurs et ses parfums, le poivron est parfait pour les salades et les pâtes ainsi que pour les plats à base de viande. Il est à noter qu’il se mange aussi bien tout seul. Ce légume pousse bien dans des températures chaudes dans un sol humide et riche en matière organique.

Les avantages de la salade sont nombreux. D’abord, c’est un ingrédient incontournable des plats d’été qui est, en plus, riche en vitamine C et calcium. Ce légume est peu capricieux: il pousse très vite et tolère facilement l’ombre ainsi que des températures modérées. Une bonne idée pour un petit potager!

Betteraves

Source idéale de fibres alimentaires, les betteraves sont également riches en vitamines A et C. Elles poussent facilement et ont besoin d'un sol meuble. Comme ce légume préfère les sols acides et limoneux, il vaut mieux le planter à la fin de l’été.

Haricots verts

Courgette

Les haricots verts sont une source alimentaire à ne pas sous-estimer: ce légume est riche en vitamines C, K ainsi qu’en acide folique. Qui plus est, il est idéal pour accompagner une viande grillée ou un poisson. Afin de pousser, les haricots verts ont besoin de beaucoup de soleil et d'un sol moyennement riche.

Courgettes au four, courgettes aux épices, gratin de courgettes… Connu également sous le nom de zucchini, ce légume délicieux et nutritif est très facile à cultiver: il n’a besoin que d'un sol humide et du soleil. Si votre jardin a ces deux éléments, la courgette y poussera très bien.