Le savon pour fruits et légumes est-il vraiment nécessaire pour éliminer le coronavirus?

Les ventes de savons spécifiques pour fruits et légumes ont grimpé au point de susciter des ruptures de stock dans de nombreux commerces pendant l’épidémie, indique Que choisir. Selon l'association, c’est un «piège du marketing», l’Anses recommandant de simplement laver les produits à l’eau potable pour tuer le coronavirus.

Comme l’efficacité du lavage au savon avait été prouvée au début de la crise sanitaire, des fabricants se sont lancés dans la promotion de savons liquides particuliers destinés aux fruits et légumes.

Règles d’hygiène

Par conséquent, leurs ventes ont été «visiblement boostées», étant donné le «nombre de sites Internet affichant "rupture de stock"», explique l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir.

Évoquant des «pièges du marketing», l’association se réfère aux mesures de précaution présentées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pour ne pas attraper le coronavirus. Parmi elles, le lavage à l’eau potable des produits achetés au supermarché et le lavage indispensable des mains.

En outre, l’agence prescrit d’«essuyer les aliments avec un essuie-tout à usage unique», une démarche qui «aide à éliminer d’éventuelles particules virales».

Il est également possible de «peler les fruits et légumes consommés crus». Enfin, «une cuisson à 70°C à cœur, recommandée pour inactiver de nombreux microorganismes, permet aussi de détruire le virus SARS-CoV2, potentiellement présent (étant lui-même sensible à une température de 63°C pendant quatre min)». Sans oublier de respecter les gestes barrières pendant les courses.