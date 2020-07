Cet ours passe 24h dans un arbre pour dérober du miel à des abeilles en Russie - vidéo

Des images d’un ours noir d’Asie, friand de miel sauvage, ont été diffusées sur YouTube par un parc national russe situé dans l’Extrême-Orient. Juché dans un arbre, le prédateur a passé de longues heures en arrachant l’écorce pour élargir le creux et y enfoncer ses pattes pour se régaler.

Un ours noir d’Asie a été filmé en train de dévaster une ruche pour se procurer du miel sauvage dans l’Extrême-Orient russe. La vidéo a été diffusée sur la chaîne YouTube du parc national russe de la Terre du Léopard.

Enregistrées via deux pièges photographiques sur une longue période, les images montrent l’ours, juché sur les branches d’un arbre, tenter d’arracher l’écorce et de mettre ses pattes dans le creux. Même les rafales qui ont fait trembler les caméras ne l’ont pas empêché de travailler jour et nuit.

Afin de se délecter de miel, les ours noirs d’Asie grimpent souvent dans les arbres sans aucune difficulté, a indiqué Gleb Cédach, spécialiste du parc national, dans un communiqué. Habitant dans l’Asie du Sud-Est, cette espèce est habituée à passer le plus clair de son temps dans le houppier des arbres.

Le parc national comptant le plus de caméras de Russie

Les prédateurs se protègent ainsi des insectes et arrivent même à se faire un abri. Ils cassent des branches pour en faire un siège, a-t-il ajouté.

La Terre du Léopard abrite le plus grand réseau de pièges photographiques en Russie - les données sur la vie des animaux sauvages sont obtenues pour le département scientifique par plus de 400 caméras automatiques fonctionnant 24 heures sur 24.

Ils aident non seulement à suivre les populations de félins inscrits dans la liste rouge des espèces menacées, notamment le léopard de l’Amour et le tigre de Sibérie, mais aussi à observer d'autres espèces.