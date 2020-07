Plus de 100 tableaux de valeur découverts dans un hôpital américain par pur hasard

Une cachette avec des tableaux de grands expressionnistes abstraits du XXe siècle a été découverte par hasard par des employés d’un hôpital américain, fait savoir le New York Post. Il précise que si le prix de ces retrouvailles a été établi à 100.000 dollars, il pourrait atteindre un million, selon les estimations d’experts.

Les employés de l’hôpital Stony Brook, situé au centre du village de Southampton, dans l’État de New York, ont découvert accidentellement un entrepôt avec des tableaux de grands expressionnistes abstraits du XXe siècle, relate le New York Post.

Ils cherchaient un endroit pour entreposer des respirateurs artificiels et des lits supplémentaires d'hôpital, et ont trouvé plus de 100 tableaux.

«J'ai tremblé quand j'ai vu ça», a lancé Vincent Manzo qui était le premier expert d’art à examiner les lithographies et les dessins de Willem de Kooning, Alexander Calder, Robert Dash et d'autres artistes.

La plupart des travaux ont été faits entre 1950 et 1980. Les œuvres trouvées seront vendues aux enchères par Kaminski Auctions. Leur prix de départ total est estimé à d'environ 100.000 dollars, même si certains experts d’art pensent qu'il pourrait atteindre un million, précise le média. Les fonds de la vente seront versés à l'hôpital et au Musée d'histoire de Southampton.

D’où viennent ces tableaux?

La plupart des tableaux auraient été remis à des médecins par des artistes qui vivaient ou travaillaient à proximité. L’hôpital Stony Brook était alors le seul hôpital de la région.

Willem de Kooning était un patient fréquent et a offert des dizaines de ses peintures pour remercier des médecins pour son traitement.

Il est possible que d'autres artistes aient également donné des tableaux à l'hôpital.