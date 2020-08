Des étrangers positifs au Covid-19 mordent des médecins à Rome

Trois Nigérians, deux femmes et un homme, hospitalisés depuis le 17 août car testés positifs au Covid-19, ont semé le trouble à l'hôpital militaire Celio de Rome en attaquant des officiers et le personnel de l’établissement. Les trois étrangers voulaient quitter l’hôpital le 28 août et ont violemment réagi au refus des médecins, relate Il Messaggero.

Un bouclier humain

Les individus ont renversé des meubles en essayant de s'échapper . Retrouvés par le personnel qui portait des vêtements de protection face au risque, ils ont réussi à déchirer la combinaison d'un jeune officier, qui sera désormais contraint de se mettre en quarantaine.

Pendant leur lutte avec les employés, les étrangers ont également tenté pendant quelques minutes de se protéger avec un garçon bengali de 16 ans qui était sur le point de quitter l'hôpital parce qu'il était négatif, selon des sources à l'intérieur de l'hôpital.

L'intervention de la police a permis de remettre la situation sous contrôle. Un médecin a signalé des blessures mineures. Tous ceux qui sont entrés en contact avec les trois agresseurs ont subi une analyse, qui s’est avérée négative. En attendant une deuxième analyse, ils devront rester confinés chez eux.