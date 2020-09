Les frappés aux fruits, les céréales froides et d’autres faux amis d’un mode de vie sain

Les galettes de riz soufflé, les céréales froides, les frappés aux fruits… Bien que ces aliments soient souvent considérés comme sains, un récent article de Eat This, Not That! explique pourquoi ils sont loin de l’être.

Une liste de produits généralement considérés comme bons mais en réalité plutôt mauvais pour la santé a été présentée dans un récent article de Eat This, Not That!, paru le 1er septembre. Alors qu’il n’est pas surprenant de voir sur la liste la pâte à tartiner, les viennoiseries ou le café, la nocivité de produits comme les galettes de riz soufflé ou les frappés aux fruits semble moins évidente.

Ainsi, les galettes de riz soufflé ne sont pas bonnes pour la santé, car elles possèdent un indice glycémique élevé, est-il expliqué. Cela signifie que la satiété vient rapidement mais ne reste pas pour longtemps, la sensation de faim revenant au bout de quelques heures.

Les frappés aux fruits et le lait de soja

Aussi surprenant que cela puisse paraître au premier regard, les frappés aux fruits, souvent préparés avec des produits laitiers riches en calories et des édulcorants bon marché, ne sont pas conseillés non plus.

À la liste s’ajoute le lait de soja qui, d’après Guillem Gonzalez-Lomas, spécialiste en médecine sportive, «imite les œstrogènes et active les récepteurs des œstrogènes dans le corps». «Il y a beaucoup d'autres substituts du lait, comme le lait d'amande, qui n’a pas le même effet secondaire potentiel», a-t-il fait savoir, cité par le média.

Les céréales froides et la soupe à la crème

Pour Lauren Slayton, fondateur d’une entreprise spécialisée dans la nutrition, les céréales froides ne sont pas la meilleure option pour le petit déjeuner.

Un autre aliment dont il est recommandé de réduire la consommation est la soupe à la crème, qui, selon la docteure Taz Bhatia, experte en santé intégrative, «dérange» l’estomac, possède souvent «des protéines hydrolysées, des colorants alimentaires et du sirop de maïs» et est «remplie de calories vides».