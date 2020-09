Il passe deux heures et demie dans un bac de glaçons et bat le record du monde - vidéo

Un Autrichien a établi le record du monde de présence dans la glace en passant dans un bac, recouvert jusqu’au cou, 2 heures, 30 minutes et 57 secondes.

L'athlète de sports extrêmes autrichien Josef Koeberl a battu le 5 septembre le record du monde de la plus longue immersion dans une boîte de glaçons où il a tenu 2 heures 30 minutes et 57 secondes.

Alors qu’il se tenait vêtu d’un simple maillot de bain, le bac a été rempli de glace jusqu'à ses épaules, ce qui a nécessité plus de 200 kilos de glace, a précisé l’agence Associated Press. Il a été installé sur la place principale de la ville de Melk, à une centaine de kilomètres de Vienne, et Josef Koeberl a pulvérisé son propre record.

Josef Köberl, de 43 años, bate su propio #record mundial al permanecer 2 horas, 30 minutos y 53 segundos de pie en una cabina llena de cubitos de #hielo



El “hombre de hielo” quería lanzar un mensaje de concienciación sobre la #Crisis climática y el deshielo de los glaciares. pic.twitter.com/WVCO7G0J0H — HispanTV (@Hispantv) September 5, 2020

L’homme n’a pas cherché à cacher aux journalistes qu’il ressentait «une vague de douleur».

«Je visualise et puise dans mes émotions positives afin de pouvoir atténuer cette vague de douleur. C’est de cette façon que je peux endurer», a-t-il expliqué.

Après avoir quitté la boîte, il a déclaré que le soleil était «vraiment génial» à ressentir sur son dos. Pourtant, il a décidé de fêter sa victoire d’une façon particulière: en mangeant… une glace.

Simmaren Josef Köberl satte i helgen ett iskallt världsrekord, genom att tillbringa hela 2 timmar, 30 minuter och 57 sekunder i en låda fylld med just is i staden Melk i Österrike. https://t.co/mNuXlTV84M — Hufvudstadsbladet (@hblwebb) September 6, 2020​

Vers un nouveau record

Le record précédent avait été établi par Josef Koeberl l'an dernier dans la capitale autrichienne. L’athlète avait alors tenu 2 heures 8 minutes et 47 secondes.

«Je me sens parfaitement bien. J’aurais pu rester encore un peu. Je ne pensais pas que cela irait si bien», avait-il alors commenté pour l’Austria Presse Agentur (APA).

Josef Koeberl prévoit maintenant de battre encore une fois son propre record, l'année prochaine à Los Angeles, a ajouté Associated Press.