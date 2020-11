Ces inventions ont marqué l'année 2020, selon le Time

Le magazine Time a dévoilé le 19 novembre son classement des 100 meilleures inventions de 2020. Parmi celles-ci figurent des consoles de jeu nouvelle génération, le smartphone pliable de Microsoft et le smartphone écologique.

Les consoles de jeu nouvelle génération et le smartphone pliable de Microsoft font partie du top 100 des meilleures inventions de 2020, selon le classement du magazine Time publié le 19 novembre sur son site.

Les consoles PlayStation 5 (PS5) et Xbox Series S sont classées dans la catégorie Divertissement. Selon le magazine, celles de Microsoft permettent de s’immerger dans une image haute résolution à 120 images par seconde et sont un «Netflix pour les jeux». Le Time a considéré la PS5 comme la console la plus puissante jamais vue.

Le téléviseur vertical Samsung Sero, le service de jeu vidéo cloud Nvidia GeForce Now, le téléviseur LG GX OLED 4K et le jeu vidéo Nintendo Animal Crossing: New Horizons font également partie de la catégorie Divertissement.

Le meilleur des appareils électroniques

Les principales inventions dans la catégorie Appareils électroniques grand public sont notamment la caméra Insta360 One R, la caméra Sony a7C et le casque sans fil Nuheara I Qbuds2 MAX.

La liste comprend également le smartphone pliable Microsoft Surface Duo, qui, selon le Time, peut être utilisé comme un téléphone traditionnel.

«Il ne remplacera pas encore votre iPhone et son incroyable appareil photo, mais cela pourrait arriver à l'avenir», indique le journaliste Patrick Lucas Austin.

D’autres inventions

Dans la liste des principales inventions de l'année sont également mentionnés le casque de réalité virtuelle Pico Interactive Neo 2 Eye VR Headset, les baskets Allbirds Tree Dasher, le moteur électrique à hydrogène ZeroAvia, le casque intelligent Guardhat HC1 Communicator et le smartphone écologique Fairphone 3+.

Selon le magazine, les produits, appareils et technologies ont été choisis par les journalistes. Les lauréats ont été évalués en fonction des critères d'originalité, de créativité, d'efficacité, d'ambition et d'impact sur le monde.