Images choc d’une intervention policière en Belgique: un contrôle Covid tourne mal

Plusieurs personnes ont été blessées lors d’un contrôle de police réalisé le 18 dans une maison belge où se tenait une fête avec une dizaine d’invités. La police a été alertée le soir vers 23h30 à Waterloo, précise l’agence Belga.

Le contrôle domiciliaire a été opéré en accord avec le parquet du Brabant wallon, mais le propriétaire de la maison, sa conjointe et leurs enfants, se sont rebellés, selon le procureur.

Les habitants seront jugés

D’après Belga, les policiers ont reçu des coups sans pour autant se retrouver en incapacité de travail. Durant l’altercation, la mère de famille s’est retrouvée au sol et souffre d’une fracture du nez. Elle, le père de famille et leur fille majeure seront convoqués devant le tribunal correctionnel pour rébellion en bande, coups sur des policiers et infraction relative au couvre-feu, a précisé à l’agence dimanche le procureur brabançon.

Une vidéo réalisée lors de l’intervention et diffusée sur les réseaux sociaux par une voisine est devenue virale. «Ces violences policières ne sont qu'une mince partie du spectre visible des débordements que nous vivons actuellement», a-t-elle écrit en légende.

Un médecin sous le choc

Le médecin appelé dans la maison concernée pour examiner la mère a été choqué par la situation et a partagé son émotion sur Facebook: «La maman, le papa et leurs deux filles adolescentes venaient d'être relâchés du cachot de la police de Waterloo, tous avec des lésions graves suite à une agression de la police».

«La maman […] s'est fait jeter par terre par deux policiers qui l'ont tabassée et menottée violemment (j'ai vu la vidéo montrant la maman qui giclait de sang sur le sol de la cuisine avec deux policiers agenouillés sur son dos). Le père avait un révolver pointé sur sa tempe et a été roué de coups», a-t-il encore écrit.

«La police a laissé toute seule la petite de 13 ans dans la maison sans aucune nouvelle de sa famille et elle est traumatisée psychologiquement à vie», estime le médecin. Mais son post semble avoir été supprimé lundi dans l'après-midi.