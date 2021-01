Ces pays dont les habitants veulent le plus se faire vacciner, selon un sondage

Selon un sondage mené par YouGov, les pays où les habitants disent plus volontiers «oui» à la vaccination contre le Covid-19 sont le Royaume-Uni, le Danemark et la Thaïlande, alors que la France, selon cette étude, figure parmi ceux comptant le plus de réfractaires.

Les Thaïlandais, les Britanniques et les Danois sont en tête des populations prêtes à se faire vacciner contre le Covid-19 dès que possible, constate un récent sondage réalisé par YouGov et portant sur l'attitude de différentes nations à l'égard de la vaccination en ces temps de pandémie. Ils sont enthousiastes à respectivement 83%, 78% et 70%.

Parmi ceux qui démontrent une grande volonté de sauter le pas figurent en outre les Mexicains (68%), les Indiens (67%), et les Espagnols (66%).

En revanche, les Français et les Polonais freinent des quatre fers. Seuls 39 % des premiers et 28 % des seconds disent «oui» à la vaccination. Et respectivement 38 % et 37 % d’entre eux refusent tout net. Aux États-Unis, pays le plus touché par la pandémie, 27 % refusent le vaccin contre 47% le souhaitant.

L'étude de YouGov a été réalisée du 11 novembre au 10 janvier en interrogeant des citoyens du Royaume-Uni, des États-Unis, du Mexique, d'Australie, de République populaire de Chine, de Singapour, d'Indonésie, d'Inde, des Émirats arabes unis, du Danemark, de Suède, de Pologne, de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Norvège, de Finlande, d'Arabie saoudite, de Malaisie, des Philippines et de Thaïlande. Plus de 29.000 personnes y ont participé.

Autre étude

Dans tous les pays, l'incertitude sur l’innocuité du vaccin a été la principale cause d’hésitation à se faire vacciner.

En France, la plus grande partie s’en soucie (66 %) et 18 % sont des opposants au vaccin. En Pologne ces deux raisons pèsent pour 55 % et 17 % respectivement. C'est ce que montre une étude menée du 7 au 20 décembre pour laquelle 19.000 personnes ont été questionnées.

Parmi les autres motifs, les participants au sondage ont également répondu qu'ils ne jugeaient pas nécessaire de se faire vacciner car ils n’étaient pas parmi les populations à risque. En France, 10% ont donné cette réponse.

La vaccination obligatoire est surtout soutenue en Inde (77 %), en Indonésie (71 %) et au Mexique (65 %). En France, seuls 19 % en sont partisans alors que 63% s’y opposent.

Augmentation dans certains pays

Pourtant, les résultats montrent également que la volonté de se faire vacciner contre le Covid-19 a crû dans de nombreux pays au cours des dernières semaines. Par exemple, en Grande-Bretagne, elle est passée de 61% à la mi-novembre à 80% maintenant. En Espagne, les «oui» atteignaient 53% à la mi-décembre pour 65% maintenant.