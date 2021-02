Plus que leurs voisins européens, les Français rêvent de restaurants, selon un sondage

Une fois les restrictions sanitaires levées, 44% des Français se rueront avant tout dans les restaurants, témoignent les résultats de l’étude de Lightspeed menée en janvier 2021.

Cette enquête relayée par Les Échos a été réalisée auprès de 5.000 personnes en France, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas et Suisse. Et les Français se distinguent bien de leurs voisins: ainsi, les Allemands et les Néerlandais sont moins de 30% à faire du retour au restaurant leur première priorité.

Envie de soutenir les restaurateurs

Dans le même temps, près de la moitié des personnes interrogées comptent aller au restaurant plus souvent qu’avant afin de soutenir les professionnels. Là aussi, la proportion est plus élevée en France que chez les Allemands ou les Belges.

Près de 10% des Français comptent, à l’avenir, commander plus de plats à emporter qu’avant la crise. En revanche, ils ne sont que très peu nombreux à être prêts à payer leur repas plus de 5% de plus qu’avant, révèle le sondage.