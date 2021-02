Les pays riches devraient tous passer à la viande de synthèse, insiste Bill Gates

Les pays développés devraient passer aux substituts de la viande, soit d’origine végétale, soit cultivée en laboratoire, assure le fondateur de Microsoft et défenseur de la cause climatique Bill Gates.

Face aux changements climatiques, Bill Gates défend l’idée que les pays les plus développés devraient laisser tomber la viande «classique» pour des équivalents de synthèse, car la production de cette viande est considérée comme l’une des origines de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

«Je ne pense pas que les 80 pays les plus pauvres mangeront de la viande de synthèse. Je pense que tous les pays riches devraient passer à du bœuf 100% synthétique», a-t-il déclaré le 14 février dans une interview accordée à MIT Technology Review.

D’après l’entrepreneur milliardaire, il est tout à fait possible de s’habituer à la différence de goût. M.Gates est sûr qu’avec le temps le goût de la viande de synthèse, c’est-à-dire, de la viande végétale ou cultivée en laboratoire, va s’améliorer.

Les acteurs clés du secteur sont des entreprises majoritairement américaines, telles que Impossible Foods, Beyond Meat, Memphis Meats, Pivot Bio. Gates est d’ailleurs investisseur de toutes ces sociétés qui pour le moment ne peuvent pas rivaliser avec les producteurs de la viande «classique».

La fondation de Bill et Melinda Gates possède également de vastes terrains agricoles aux États-Unis. Selon le magazine The Land Report qui estime la surface totale de ses propriétés à quelque 100.000 hectares, les plus grosses se situent en Louisiane et dans l’Arkansas. La fondation a également investi dans le développement de «super cultures» résistantes au changement climatique, ainsi que l’élevage de vaches laitières à plus haut rendement.

Viande cultivée en laboratoire

Singapour est devenue le premier pays à autoriser la vente de viande créée en laboratoire. Fin décembre la start-up américaine Eat Just a reçu le feu vert de la part des autorités singapouriennes pour vendre ses produits sous forme de nuggets de poulet. La viande dite «propre» est cultivée à partir de cellules musculaires animales en laboratoire, son coût de production est assez élevé.