Football: Lionel Messi annonce qu’il reste au Barça

Alors qu’il avait annoncé ses envies d’ailleurs et que la presse spéculait depuis sur son futur club, Lionel Messi a brisé le silence pour annoncer qu’il restait au FC Barcelone.

L’Argentin Lionel Messi a pris la décision de rester chez les Azulgranas, informe Goal.com.

«Je vais continuer au Barça et mon attitude ne changera pas, peu importe où j'ai voulu aller. Je ferai de mon mieux. J'ai toujours envie de gagner, je suis compétitif et je n'aime pas perdre. Je veux toujours le meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi-même», a déclaré le sportif de 33 ans.

Des envies d’ailleurs

La star du ballon rond avait plus tôt fait part de son intention de résilier son contrat avec les Blaugranes. Les médias évoquaient Manchester City, le PSG et la Juventus de Turin comme points de chute possibles pour l’actuel numéro 10.

Gloire sportive

Une clause de son contrat prévoyant une résiliation unilatérale à la fin de chaque saison avait alors été mentionnée. Cependant, la direction du club a estimé que c’était impossible car ladite clause avait expiré le 10 juin. Mais le sportif considérait que la saison, prolongée en raison de la pandémie de Convid-19, s’était achevée récemment.

Messi a fait ses débuts au sein de FC Barcelone en 2004. Depuis, il a remporté quatre Ligues des champions, dix championnats d’Espagne et six la Coupe d’Espagne, sans oublier ses six Ballons d’or.