Les derniers mots de Maradona dévoilés par une chaîne de télévision

La star du football Diego Maradona, décédée le 25 novembre à l’âge de 60 ans, a déclaré «Je me sens mal» avant de succomber quelques instants plus tard, relate la chaîne de télévision argentine TN.

La légende du sport a pris son déjeuner chez elle à Tigre, une ville de la province de Buenos Aires, où il se rétablissait après une opération à la tête subie début novembre.

Après le repas, il s’est senti encore moins bien et est retourné dans son lit. Six ambulances ont répondu à l’appel fait par ses proches. Lorsque les médecins sont entrés dans la pièce, Maradona respirait avec peine. Il a été intubé mais tous les efforts ont été vains.

Problèmes de santé

La star du football a été victime d'une insuffisance cardiaque aiguë, précise la chaîne se référant aux résultats de l’autopsie. Il souffrait également de cardiomyopathie dilatée et en raison de cette pathologie, il a également subi un œdème pulmonaire aigu.

Diego Maradona a récemment été hospitalisé pour de multiples problèmes de santé et opéré pour de l'anémie et de la déshydratation. Plus tard, les médecins ont découvert qu'il avait un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne, qui a été opéré.

Trois jours de deuil national seront observés en Argentine pour honorer sa mémoire, a annoncé le service de presse du Président argentin.