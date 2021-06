Retrouvailles entre Benzema et Ronaldo lors du match Portugal-France

La France a réussi à terminer première de la poule F de l’Euro, face au Portugal (2-2). Lors de la rencontre, Cristiano Ronaldo a égalé le record mondial de buts en sélection. Le match a aussi marqué l’heure des retrouvailles entre celui-ci et Karim Benzema, qui a réintégré les Bleus après six ans d’absence.

Les stars du foot Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont été les principaux protagonistes de la rencontre entre la France et le Portugal, l’un des derniers matchs de la phase de poules de l’Euro. Les deux attaquants ont chacun inscrit un doublé et ont montré une parfaite complicité lors du match.

Au début de la rencontre, les deux anciens coéquipiers du Real Madrid se sont échangé un franc sourire.

​Cristiano Ronaldo a d’ailleurs félicité Benzema après son but.

Doublé de Karim Benzema.

​Ils ont longuement discuté sur le chemin des vestiaires avant d’échanger leurs maillots à l’initiative de Cristiano Ronaldo.

​La rencontre a apporté «beaucoup de joie» à Benzema, a expliqué celui-ci lors d’une conférence de presse après le match, revenant sur les échanges qu’il a eus avec son ancien coéquipier au Real Madrid: «Ça fait plaisir de le revoir, de toute façon, le bout de chemin qu’on a fait ensemble […]. On a joué huit-neuf ans tous les deux au Real Madrid, on a gagné des titres, on a mis beaucoup de buts. On a échangé, on s’est souhaité bonne chance pour la suite en club et en sélection et surtout de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et de continuer à faire la différence.»

​Ronaldo comme «l’un des meilleurs joueurs du monde»

Ce n’est pas la première fois que l’attaquant français évoque son estime pour Ronaldo. En mars, dans une interview à Icon, magazine du quotidien El Pais, Benzema avait qualifié le Portugais d’«un des meilleurs joueurs du monde». «J’étais heureux à ses côtés», a-t-il ajouté.

Grâce à ce match, Ronaldo, le quintuple Ballon d’Or, peut désormais partager le statut de meilleur buteur de l’histoire en sélection, de la Coupe du monde et de l’Euro confondus. Lors de la rencontre avec l’équipe de France, Ronaldo a égalé le record de buts de l’Iranien Ali Daei pour l’équipe nationale: ils ont maintenant 109 buts marqués.

Quant à Benzema, il représente la France à l’Euro après six ans de l’absence. La dernière fois, il était apparu en sélection en 2015, le joueur avait par la suite été écarté de l’équipe nationale à cause d’une affaire de chantage autour d’une vidéo intime. Il est soupçonné d’avoir fait pression sur Mathieu Valbuena, son coéquipier d’alors chez les Bleus, pour qu’il paie des maîtres chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène. À la suite de l’affaire, ni Valbuena ni Benzema n’avaient été retenus en équipe de France depuis novembre 2015. Ce n’est qu’en mai 2021 que Didier Deschamps a annoncé que Benzema était sélectionné pour l’Euro 2020.

Le 28 juin, la France affrontera la Suisse en huitième de finale.