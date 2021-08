Voici combien le contrat de deux ans de Lionel Messi coûtera au PSG, selon Le Parisien

Lionel Messi qui vient de signer son contrat de deux ans avec le PSG après avoir quitté le FC Barcelone devrait toucher 41 millions d’euros net par an, selon les informations du Parisien. Un salaire qui lui permettrait de devenir le joueur le mieux payé de l’histoire du Championnat de France et de dépasser les sommes que touchent Neymar ou Mbappé.

Le Parisien a révélé les revenus que devrait avoir l’attaquant argentin Lionel Messi au sein du Paris Saint-Germain avec lequel il a récemment signé son contrat. Depuis le début de la semaine, divers chiffres ont été avancés, mais selon les informations du Parisien communiquées le 11 août, la Pulga percevra 41 millions d’euros net par an au club parisien.

Son contrat étant de deux ans, il devrait coûter ainsi au PSG au moins 82 millions d’euros, et ce hors primes et bonus individuels. Toujours selon le même quotidien, sa prime de signature s’élèverait à 40 millions d’euros. Si l’Argentin effectue la troisième année de son contrat, il devrait toucher au total un pactole de 163 millions net d’impôts.

L’Argentin, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de foot de l’histoire, pourrait ainsi gagner plus que d’autres grands noms de ce club, dont Neymar, qui touche annuellement un peu plus de 35 millions d’euros, ou encore Mbappé, qui perçoit 18 millions d’euros par an. La Pulga deviendrait ainsi le joueur le mieux payé de l’histoire du Championnat de France.

Une part versée en «fan tokens»?

Ce 12 août, le club parisien a en outre affirmé que le montage financier du transfert de Lionel Messi au PSG comprend également une part de règlement en «fan tokens», cryptomonnaie existant sous forme de jetons numériques de supporters.

«L’intégration de '$PSG Fan Tokens' dans le package du joueur crée un lien immédiat avec la communauté de millions de supporters à travers le monde. La création de Token vient illustrer l’inventivité permanente du club pour diversifier, optimiser ses sources de revenus et continuer son développement de marque mondiale», a expliqué le Paris Saint-Germain dans un communiqué.

Rupture avec le FC Barcelone

Même si pour son dernier contrat de quatre ans au sein du FC Barcelone Lionel Messi a touché 284 millions d’euros, la somme que le PSG assurera dépasse de manière importante la dernière proposition qu’a pu faire le Barça.

Confronté à des pertes colossales faute de bonne gestion, le club espagnol a proposé au départ à la Pulga 35 millions d’euros par an, mais le président Joan Laporta lui a ensuite demandé 30% de baisse.