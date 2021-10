https://fr.sputniknews.com/20211020/muni-dun-pass-sanitaire-didier-raoult-persiste-dans-son-refus-de-devoiler-son-statut-vaccinal-1052247277.html

Muni d’un pass sanitaire, Didier Raoult persiste dans son refus de dévoiler son statut vaccinal

Muni d’un pass sanitaire, Didier Raoult persiste dans son refus de dévoiler son statut vaccinal

Le professeur controversé Didier Raoult s’est farouchement opposé à la divulgation de son statut vaccinal, bien qu’il ait admis avoir le pass sanitaire. 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T17:22+0200

2021-10-20T17:22+0200

2021-10-20T17:22+0200

france

vaccin

covid-19

didier raoult

passeport sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104342/07/1043420759_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6df1e66407050c527060e97110f76f87.jpg

Didier Raoult entretient le mystère autour de son statut vaccinal. Invité de l’émission Morandini Live ce 20 octobre, il s’est exprimé sur le sujet.Interrogé sur son statut vaccinal, il a tranché:Le professeur a précisé qu’il ne fait pas de tests PCR "tous les trois jours". Effectivement, le pass sanitaire peut être obtenu par plusieurs procédés: soit la personne concernée fournit la preuve de vaccination, soit elle présente un test négatif."Donc, vous êtes vacciné ", a poursuivi Jean-Marc Morandini."Je ne vous répondrai pas. J'obéis à la loi donc j'ai un pass sanitaire", a réagi le professeur.Pourtant, à part la vaccination et des tests négatifs, il existe une troisième possibilité pour obtenir le pass sanitaire: présenter une attestation de rétablissement du Covid-19.Sa position sur les vaccinsCe n’est pas la première fois que le professeur, mis à l’écart fin août de son IHU à Marseille, refuse de parler de son statut vaccinal. En avril déjà, il avait décliné une question similaire d’un journaliste de BFM TV tout en précisant que la majorité du personnel de son IHU avait été vaccinée.Depuis des mois le professeur émettait des réserves quant à l’efficacité et la durée de protection des vaccins anti-Covid. Ainsi, mi-août il a affirmé que les vaccins actuels ne diminuent que de 50 à 60% le risque d'infection, estimant donc que "la diminution du risque n’est pas aussi spectaculaire que ce qu’on dit dans la publicité".Fin août, il a déclaré sur CNews: "Pour l’instant ce que je vois c’est que ce ne sont pas les pays qui ont le plus vacciné qui ont le moins de cas", en référence à l’Islande, au Royaume-Uni et à Israël.Pourtant début juillet au moment où l’exécutif commençait à parler d’une quatrième vague, il a lancé un message presque historique sur Twitter où il encourageait les personnels médicaux à se faire vacciner.Le 19 octobre, invité de Touche pas à mon poste, Didier Raoult a déclaré qu’il est inutile de nourrir les discussions entre pro- et anti-vaccins:Sa position sur le pass sanitaireBien que Didier Raoul "obéisse" à la loi exigeant le pass sanitaire, il qualifie le dispositif de mesure purement politique.Début septembre, dans une interview à BFM TV, il avait déjà fait savoir qu’il possédait un pass sanitaire: "Je peux aller à l'hôpital, donc j'ai un pass sanitaire".

Tchetnik En effet, la chose le regarde comme elle regarde la privauté de chacun. L'état comme les autres quidams n'ont qu'à s'occuper de leurs miches. 0

Article-35 Il a parfaitement raison, cette intrusion dans la vie des citoyens est intolérable ? A quand un certificat qui démontre ne pas appartenir à une loge maçonnique... 0

2

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

vaccin, covid-19, didier raoult, passeport sanitaire