Des armes chimiques pourraient être utilisées dans le Donbass, alerte la Défense russe

Des sociétés militaires privées américaines dont les membres entraînent les forces spéciales ukrainiennes préparent une provocation avec l’utilisation d’armes... 21.12.2021, Sputnik France

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a averti d’une utilisation éventuelle d’armes chimiques dans la région de Donetsk (Est de l’Ukraine) par des sociétés militaires privées (SMP) américaines.Il a fait savoir que selon les informations du ministère, plus de 120 membres de SMP américaines se trouvent dans le Donbass.Le Président ukrainien Volodymyr Zelenski avait précédemment signé une loi sur une procédure simplifiée de l’octroi de citoyenneté aux étrangers ayant participé à l’opération "antiterroriste" dans l’Est de l’Ukraine.L’inquiétude des républiques autoproclaméesDes représentants de la république autoproclamée de Lougansk estiment qu’il tente de cette façon de légaliser des mercenaires étrangers.Les propos de M.Choïgou ont vivement inquiété les responsables des républiques autoproclamées.Il a indiqué que contrairement à une "menace mythique d’invasion russe dont parlent sans arrêt les médias occidentaux", il est question de provocations tout à fait concrètes menaçant des civils et des défenseurs des républiques autoproclamées.Moscou appelle à exclure un nouvel élargissement de l’OtanLes tensions dans la région sont attisées par les États-Unis et d’autres membres de l’Otan qui fournissent à Kiev des armes et des instructeurs militaires, en multipliant parallèlement le nombre d’exercices en mer Noire.Moscou, préoccupé par la concentration de forces occidentales près de ses frontières, a adressé à Washington et à l’Otan des projets d’accords dans lesquels le gouvernement russe réclame un non-élargissement de l’Alliance, notamment des garanties de non-adhésion de l’Ukraine, ainsi que l’abandon de toute activité militaire dans les pays limitrophes.

